Els fets han succeït aquest divendres a les 12.20h

Actualitzada 16/12/2016 a les 13:02

Un incendi s'ha declarat aquest divendres prop de les 12.20h al garatge del número 8 del passatge 4 de Cambrils en cremar runa que hi havia al seu interior. L'incident no ha causat ferits, ja que a l'habitatge no hi viu ningú. Quatre dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han aconseguit extingir el foc en prop de 40 minuts.