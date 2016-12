Cambrils treu a concurs l'explotació del bar del Parc del Pinaret

El condicionament de les instal·lacions, tancades des de fa més d'un any i mig, anirà a càrrec del contractista

L’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació el condicionament i posterior explotació de l’activitat del bar del Parc del Pinaret, que està tancat fa més d’un any i mig. El bar i espais complementaris tenen una superfície total de 113,46 metres quadrats.



La durada de la concessió serà de 10 anys i es podrà prorrogar anualment, per acord de les parts, fins a un màxim de 5 anys més. El cànon de la concessió és de 3.851 euros anuals, millorable a l’alça, i el seu pagament es farà per anualitats avançades. Els interessats poden presentar les ofertes fins el 4 de gener.



L’execució dels treballs de condicionament i el subministrament de l’equipament de l’espai per la seva posada en funcionament anirà a càrrec de l’empresa concessionària. El consistori calcula que la inversió necessària per les actuacions a realitzar per la posada en marxa del bar són de 34.882,86 euros (iva inclòs).



A banda de la renovació dels diferents espais i instal·lacions pel correcte funcionament del bar, la memòria preveu dos tancaments interiors per delimitar l’espai d’ús dels clients del bar de la resta del parc. D’aquesta manera, es podrà ampliar l’horari del bar, que ja no es veurà condicionat pels horaris del parc. La memòria també inclou la possibilitat de cobrir la zona del porxo per aixoplugar els usuaris els dies de pluja.



El contractista haurà de presentar un planning en un termini de 2 mesos i tindrà un màxim de 6 mesos per exectuar les obres.