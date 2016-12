Aturada no programada de la central nuclear de Vandellòs II

L'incident s’ha classificat provisionalment amb el nivell 0

Actualitzada 16/12/2016 a les 17:40

Aquest divendres s'ha produït a la Central Nuclear Vandellós II una aturada automàtica no programada després de finalitzar la càrrega número 21 i durant el procés de rodatge de la turbina. La parada ha estat per una senyal d’alt flux neutrònic ocasionada per la pèrdua d’alimentació elèctrica, en un dels armaris del sistema de protecció del reactor, per l’actuació d’un fusible. Com a conseqüència d'aquest fet, la central nuclear de Vandellòs II no ha pogut connectar-se a la xarxa elèctrica com estava previst, per tal de poder finalitzar la recàrrega de combustible que s'ha dut a terme les darreres setmanes. La nuclear ha notificat el succés al Consell de Seguretat Nuclear (CSN).



Els sistemes de seguretat han actuat segons els procediments establerts, i segons informa ANAV (Associació Nuclear d'Ascó i Vandellós) les causes de l'actuació del fusible s'estan analitzant però el CSN ha qualificat l'incident «provisionalment» de nivell 0 a l'escala INES, considerant que no ha tingut cap impacte en els treballadors els ciutadans i el medi ambient, ni ha suposat cap alliberació d'activitat radioactiva.



La planta nuclear es manté estable, aturada i a l'espera de poder reprendre la seva connexió a la xarxa elèctrica després de la recàrrega de combustible.