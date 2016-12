Acumulacions de fins a 79 mm d'aigua al Camp de Tarragona per les fortes pluges

El Baix Camp és una de les comarques més afectades per la pluja d'aquest divendres

Actualitzada 16/12/2016 a les 16:30

La pluja ha estat molt intensa aquest divendres al Camp de Tarragona. Concretament, poblacions com Riudoms i Vinyols dels Arcs, al Baix Camp, i Torroja del Priorat, han vist caure entre 49 i 72 mm d'aigua.L'aigua baixa en quantitats importants a la riera de Maspujols, al seu pas per Riudoms, tal i com l'usuari de Twitter David A. V ha fet públic a través del seu compte amb aquest vídeo:Segons dades de Meteo.cat, Riudoms és el municipi que acumula més quantitat d'aigua per metre quadrat, concretament 79.2 mm. Vinyols i els Arcs segueix la població en segona posició amb 73 mm, mentre que al pantà de Siurana han caigut 51 mm. A Torroja del Priorat n'han caigut 42.8 mm, i a Falset 41.4 mm. Cambrils, segons Emergències de Catalunya, havia acumulat una seixantena de mm a les dues de la tarda d'aquest divendres.Per altra banda, Emergències de Catalunya alerta sobre la pluja al Baix Camp, que tot i ser moderada, és persistent i provoca l'acumulació de quantitats importants d'aigua.