Un quilòmetre de retencions a l'A7 a Cambrils per la sortida de via d'un vehicle

El conductor ha resultat il·lès

Redacció

Actualitzada 15/12/2016 a les 19:48

L'A7 acumula un quilòmetre de retencions a l'alçada de Cambrils a causa d'una sortida de via d'un turisme aquest dijous, 15 de setembre, a la tarda. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de set de la tarda al quilòmetre 1.148 de la via en sentit sud. Tot i que no hi ha hagut danys personals, si que n'ha hagut de materials, fent malbé el xoc la tanca de l'autovia.