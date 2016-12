Salou invertirà 15 milions d'euros durant els propers anys per «millorar» el municipi

Es realitzaran una setantena d'inversions en infraestructures, microurbanisme i equipaments

L’equip de govern de l’Ajuntament de Salou ha presentat aquest dijous el nou Pla d’Actuació Municipal (PAM), un programa que estableix les inversions prioritàries pels propers anys al municipi. El pla recull fins a 71 inversions en àmbits d’infraestructures, microurbanisme i equipaments, entre d’altres, que comportaran una inversió de 15 milions d'euros de recursos propis municipals i que arribaran als 30 milions si s’inclouen les aportacions d’altres administracions. Algunes de les actuacions previstes afecten la remodelació del carrer Carles Buigas, la construcció d’una nova biblioteca o d’un nou estadi de futbol municipal, el manteniment urbà -amb una gran partida de 4,5 milions d'euros- i l’arranjament de la carretera del Far.



L’alcalde, Pere Granados, ha explicat que el PAM estarà acompanyat dels diferents pressupostos anuals que han de garantir el seu finançament i que conjuntament constitueixen «l’autèntic full de ruta de l'Ajuntament», on queden fixades les principals línies d'actuació i les polítiques del govern municipal. Segons el batlle, el PAM es desenvoluparà amb la màxima transparència, el màxim consens social i comptarà amb la complicitat de la ciutadania.



El regidor de Gestió Econòmica, Toni Brull, ha explicat que el pla, amb 71 actuacions emmarcades en sis eixos estratègics, s’ha gestat a través d’un procés participatiu conjuntament amb les regidories creant unes fitxes que detallen inversions i cronograma. «Cada proposta està valorada econòmicament, bé sigui amb recursos propis o amb recursos compromesos amb altres administracions com la del barranc de Barenys», ha indicat. D’entre les diferents inversions, destaca la dinamització i reactivació econòmica i comercial, amb condicionament d’equipaments, remodelació i reconversió urbana, i creació de nous recursos, amb criteris de sostenibilitat; l’especialització i innovació turística; equipaments comunitaris per a la promoció de la cultura, l’educació, i l’atenció social; la connectivitat i mobilitat urbana i interurbana; la millora i renovació de serveis i infraestructures municipals, i la recuperació mediambiental del Cap Salou, per a la promoció del paisatge i la protecció del patrimoni natural.



Pel que fa a les actuacions concretes del PAM, es preveu destinar 400.000 euros al projecte de reconversió integral de Carles Buigas (2017-2020); 50.000 a la creació d’una illa de vianants en aquest mateix carrer, l’any vinent; 60.000 al projecte d’urbanització de la futura gran avinguda Eix Cívic (2019); 2 milions d'euros a la millora de la carretera del Far (2017-2018); i altres recursos per construir la variant de la plaça Europa, una rotonda a la urbanització Xalets i una nova avinguda fins la plaça Europa.



També s’han previst 200.000 euros per al camí de Ronda i la recuperació mediambiental del litoral del Cap Salou; 300.000 per a la remodelació de la plaça de Sant Jordi i 75.000 per convertir en una illa de vianants els carrers Josep Carner, Madrid i Lleida. La remodelació del mercat municipal es pressuposta en 1 milió d'euros (2017-2019); el nou camp de futbol, pel 2017, s’adjudica 600.000 euros; la nova biblioteca que es construirà entre el 2017 i 2019 costarà 3 milions d'euros, i la urbanització de la nova estació intermodal de ferrocarril i autobús rebrà 2,7 milions. També es preveu la reforma i condicionament del Port Esportiu, la reforma i ampliació de l’Espai Mas, i un espai comunitari polivalent a la casa dels Mestres.