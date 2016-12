La Policia Local detecta 67 productes nadalencs que no compleixen amb la normativa

L'operatiu es va dur a terme als establiments multipreu del municipi i va posar especial atenció en les joguines

Actualitzada 15/12/2016 a les 13:26

La Policia Local de Torredembarra i l'Agència Catalana de Consum van realitzar, el passat 13 de desembre, un operatiu sorpresa als establiments multipreu del municipi per comprovar la seguretat d’alguns productes, posant especial atenció a les joguines i els articles nadalencs. Els vuit agents que van participar en l’operatiu van detectar un total de 67 infraccions administratives per no complir el Codi de Consum de Catalunya. Els articles que no complien amb la normativa van ser immobilitzats, reetiquetats, retornats a l’importador o destruïts voluntàriament.



Els productes a la venda en els establiments han de complir uns requisits que garanteixen la seva seguretat d’acord amb el Reial decret 1801/2003 de 26 de desembre sobre Seguretat General dels Productes, i del Codi de Consum segons la Llei 22/2010, de 22 de juny.



Les infraccions que es van detectar van ser la manca d'informació que acompanya el producte, manca d'etiquetatge, manca d'avisos i instruccions d'ús i eliminació, manca d'instruccions de muntatge, manca de característiques del producte -entre ella la seva composició i envàs-, possibilitat que els consumidors i usuaris pateixin un dany per a la seva seguretat derivat de la utilització, manca de les autoritzacions o altres controls administratius preventius i manca de les dades mínimes que permetin identificar al productor.



La Policia Local continuarà les inspeccions en l’àmbit de la protecció dels consumidors i la detecció de les possibles irregularitats en determinats comerços per a la protecció i garantia dels comerciants i consumidors.