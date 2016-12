L'agrupació de taxistes del Vendrell s'adhereixen a l'aplicació NTAXI

Els clients podran demanar el vehicle més proper sense haver de trucar

Actualitzada 14/12/2016 a les 22:07

L’Agrupació Radiotaxi del Vendrell s’adhereix a l’aplicació NTAXI, un sistema pensat per a dispositius mòbils que permet als viatgers demanar on volen ser recollits pel taxi més proper sense haver de trucar per telèfon. L’aplicació per a mòbils detecta la ubicació del viatger i crida al taxi més proper que es trobi per la zona. Els 18 taxistes del Vendrell seran dels primers de la demarcació en aprofitar els avantatges que els ofereixen les noves tecnologies. L’ús de la nova aplicació per a telèfons mòbils es presentarà demà al Vendrell.



Al mateix temps, els taxistes de la capital del Baix Penedès presentaran també la nova targeta de fidelització que es començarà a repartir demà. «Es tracta d’una targeta de descompte de deu euros. La targeta permetrà marcar fins a deu viatges, l’últim tindrà un descompte de deu euros. Es tracta d’una targeta per fidelitzar els clients», ha explicat el president de l’Agrupació Radiotaxi del Vendrell, Jordi Collado, a Diari Més.