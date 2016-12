Els joves vallencs exposaran el seu art els propers 17 i 18 de desembre

Els artistes podran difondre i promocionar les seves creacions en tres espais: el mercat d'Art Jove, la Ruta labart i un escenari d'expressió artística

Actualitzada 15/12/2016 a les 13:30

Valls acollirà el proper cap de setmana 17 i 18 de desembre una sèrie de propostes i activitats que potencien els joves artistes i creadors locals tot coincidint amb el Mercat de Nadal. La jornada compta amb tres espais diferents –el Mercat d'Art Jove, la Ruta Labart i un escenari d'expressió artística- on els joves artistes podran difondre, promocionar i vendre les seves creacions.



El Mercat d’Art jove, que enguany arriba a la seva 15a edició, ofereix un espai on els artistes poden exposar les seves obres. Com a novetat d’enguany, el mercat durarà dos dies i se situarà a la plaça del Pati. Aquesta nova edició compta amb 21 participants de l’àmbit de la pintura, confecció tèxtil, bijuteria, decoració i altres creacions i manualitats diverses.



Pel que fa a la Mostra d’Artistes Locals, aquest espai consistirà en un escenari on els joves podran donar-se a conèixer i oferir els seus espectacles. Enguany, l'escenari comptarà amb la participació de: The Dagsivs i Little G-siv de l'Escola Infinity, Golden Step de l'Escola Adagi, Jaume Sanz, Elena Volpini, Maria Jacobs, Marina Vidal i DJ BeatsPaul.



Per útlim, la segona edició de la Ruta Labart tindrà lloc el 17 de desembre a la mateixa plaça del Pati. La iniciativa permet que els joves creadors puguin exposar les seves obres en diferents espais de restauració de la ciutat, en les disciplines de pintura, dibuix o fotografia. Les obres s'exhibiran des del dissabte 17 de desembre fins al 15 de gener del 2017.



En aquesta nova edició de la Ruta Labart hi participaran Marina Barberà Domingo (Pintura sobre roba), Albert Gironès López (Nom artístic: Miquel) (Multi disciplinar), Sílvia Ramal Porta (Il·lustració i pintura), Carles Cubos Serra (Fotografia), Natan Tarragó Terradellas (Pintura), Marc Trilla Güell (Fotografia), Alexandra Roig Cortés (Fotografia), Xavi Bonillo Rubio (Pintura) i Alex Pan Sanchez (Dibuix i Pintura). Els espais col·laboradors d'enguany són Panigacci, K de Valls, Portal 22, Safareig, Hotel Class, Ca l'Àngel, Penya Barça, Hotel Felix i Copes & Tapes.