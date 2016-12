El restaurant Lunattic guanya el primer premi del Ral·li de Tapes

Ha estat premiat per la seva degustació 'Inspiració de tardor'

Redacció

Actualitzada 15/12/2016 a les 16:04

L’Ajuntament de Salou ha lliurat aquest dijous al migdia els premis del Ral·li de Tapes, la ruta gastronòmica en la qual hi ha participat més de 40 bars. El guanyador del primer premi a la millor tapa ha estat el restaurant Lunattic per la seva degustació Inspiració de tardor. El segon premi ha estat per Rock & Grill per la seva degustació Homenatge a AC / DC, i el tercer premi se l'ha endut Pa i Oli per la seva E-tapa de potència. L'elecció de les millors tapes s’ha realitzat per votació popular entre el públic participant.



La Regidora de Promoció i Dinamització Econòmica i Empresarial, Martina Fourrier, ha afirmat que «Salou segueix apostant pel sector gastronòmic buscant associar i crear sinergies entre el sector de la restauració local i els grans esdeveniments com el Rally Racc Catalunya Costa Daurada, oferint als salouencs i visitants les rutes de tapes entre moltes activitats per tal de desestacionalitzar la temporada i donar a conèixer el teixit gastronòmic del municipi».



L’Ajuntament afirma que el ral·li de tapes ha tingut un balanç «molt positiu». Cal dir que l’esdeveniment gastronòmic ha incorporat un any més el MiniRally, la ruta de tapes infantils que es realitza en paral·lel. Aquesta ruta dirigida als més petits ha duplicat el nombre d’establiments participants.