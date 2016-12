El concert de Nadal més solidari de la Coral Verge del Camí de Cambrils  

Es recolliran donatius per col·laborar en la recerca d’una malaltia molt rara que afecta dues nenes bessones de Cambrils

Redacció

Actualitzada 15/12/2016 a les 15:13

La Coral Verge del Camí de Cambrils oferirà el proper 18 de desembre a les 20h a l'Ermita de la Mare de Déu de Cambrils el tradicional Concert de Nadal. Enguany el concert tindrà un caràcter solidari ja que, tot i que l’entrada és gratuïta, aquells que vulguin podran fer un donatiu per col·laborar en la recerca d’una malaltia qualificada com a ‘ultra rara’ que afecta a la Inés i la Maria, dues bessones del municipi. Les noies pateixen de distròfia neurocoaxial infantil, una malaltia Neurodegenerativa per Acumulació de Ferro al Cervell (NACH) que no té cura.



L’actuació es dividirà en dues parts. En la primer actuarà el Cor Infantil de la Coral Verge del Camí amb una cantada de nadales d’arreu del món. A la segona part la Coral Verge del Camí, dirigida per Núria Ortoneda, que presentaran una breu selecció de nadales i interpretaran l’obra A Ceremony of Carols, del compositor i pianista britànic Benjamin Britten(1913-1976). Per l’ocasió, s’ha convidat a participar a la soprano Ana Gil, a més de comptar amb la mateixa Esperanza Miguel de soprano i l’acompanyament a l’arpa d’Esther Pinyol. El concert acabarà amb l’estrena de l’obra Cançons de Nadal, composada pel tenor i compositor Jordi Domènech, que serà present a l’acte.



L’entrada és gratuïta i s’obriran portes trenta minuts abans del concert, el qual tanca el Cicle de Tardor-Hivern de la Cripta de l’Ermita amb vuit concerts programats des del setembre fins ara, en conveni amb l’Ajuntament de Cambrils i la Parròquia de Santa Maria de Cambrils.