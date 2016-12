CiU, en contra del cobrament de la taxa del cementiri

Rosa Maria Guasch ja està recollint signatures per la causa

Actualitzada 15/12/2016 a les 13:32

El grup de CiU de Torredembarra ha reclamat paralitzar el cobrament de la taxa del cementiri ja que, segons els convergents, «no s'ha establert correctament».



La taxa ascendeix actualment a 55 euros i el consistori vol realitzar el cobrament retroactiu dels anys que no han prescrit (2014, 2015 i 2016). Els regidors de CiU Anna Magrinyà i Joel Navas assenyalen que «a l'informe de Tresoreria que aala la taxa del cementiri hi manca diversa informació, conté despeses que es repeteixen en diversos apartats i s'estan impotant despeses que, en alguns casos, no corresponen a les despeses reals que repercuteixen en el cementiri i es calculen per sobre d'allò que realment correspon».



Sobre el cobrament retroactiu, destaquen que «estem fent pagar als ciutadans els errors i la ineficiència que té la mateixa Administració».



Cal recordar que la regidora d'Avui Democrària, Rosa Maria Guasch, està recollint signatures per aturar aquest pagament.