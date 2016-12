Així és com ha quedat Ferrari Land

De la reproducció del Campanile de San Marco tan sols n'ha quedat l'estructura metàl·lica

Actualitzada 15/12/2016 a les 13:48

Desplaça la barra central per veure com estava abans i com ha quedat després de l'incendi.

Aquesta és la imatge de l'estat actual de la rèplica del Campanile de San Marco de Ferrari Land, després que es cremés juntament a la coberta del Coliseu del parc temàtic aquest dimecres prop de les 8 del vespre. Del Campanile, una torre en construcció de 25 metres que es pot observar a la part dreta de la fotografia, tan sols n'ha quedat l'estructura metàl·lica. A continuació podeu observar la imatge d'aquest edifici del parc temàtic abans que s'incendiés.L'incendi es va produir aquest dimecres cap a les vuit del vespre i, en un primer moment es van desplaçar fins a vuit dotacions dels Bombers amb l’objectiu de controlar les flames. Finalment, es van desplaçar fins a quinze dotacions. La Policia Local de Vila-seca i els Mossos d’Esquadra també es van desplaçar fins al lloc dels fets. Els Bombers van poder apagar les flames del Campanile al voltant de les deu de la nit. Alguns testimonis curiosos, que van observar i grabar l'escena, asseguraven que, en un primer moment, es van veure flames de fins a 30 metres d’alçada.L'incendi es va iniciar, segons que ha explicat aqust dijous el cap de guàrdia del cos de bombers a Tarragona, a la coberta de l'edifici Tarragona Experience, on hi havia operaris treballant-hi. D'allí es va extendre fins a la torre del Campanile, que era a tocar d ela coberta.També es va desplaçar fins al lloc dels fets l’alcalde de Salou, Pere Granados, qui va afirmar que l’incendi semblava que s’havia iniciat mentre uns operaris treballaven a les obres. També va afegir que «no és cap atemptat», desmentint alguns rumors que van circular. El conseller d’Interior, Jordi Jané, també es va desplaçar fins al parc.Per la seva banda, els responsables de PortAventura asseguren que aquest incident no modificarà el calendari d’obertura previst de Ferrari Land pel 7 d’abril de 2017.