Els fets han succeït aquest dimecres al migdia

Redacció

Actualitzada 14/12/2016 a les 14:07

Un home de 81 anys ha resultat ferit en ser atropellat per un tren a l'estació de Torredembarra aquest dimecres al migdia. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat el SEM, que ha traslladat el ferit en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla.



En un primer moment, i a causa de l'atropellament, s'ha establert circulació per una única via que ha afectat a les línies R14, R15, R16 i RT2. Posteriorment s'ha tornat a circular per doble via a Torredembarra i s'ha desviat la circulació per altres vies.