Una 'food-truck' especialitzada en cafè arriba a Tarragona

El projecte és obra de dos ex alumnes de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils

Actualitzada 14/12/2016 a les 10:58

Cada vegada és més habitual veure en diferents fires i esdeveniments les food-truck, unes furgonetes gastronòmiques que es podrien definir com restaurants sobre rodes. El que ja no és tan habitual és que aquestes estiguin especialitzades en un producte com el cafè. Aquest és el nou projecte que ha decidit iniciar Café Kinetic&Truck de la mà del barista Isaac Sanahuja Sancho i la seva socia Noelia Granado Vilalta, ex alumnes de l’Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils. La seva food truck és la primera especialitzada en cafè de la província.



Sanahuja i Granado són els autors del blog especialitzat en cafè Café Kinetic, i ara han volgut portar aquest producte al carrer mitjançant una food truck. La idea és oferir productes als quals el consumidor no hi té accés si no viu en una gran ciutat. Un exemple és el cafè d’especialitat, caracteritzat per una cuidada selecció del producte, recollida a mà i torrat tradicional. D’aquesta manera la Coffee Truck de Café Kinetic oferirà cafès d’especialitat, a més de begudes i diversos productes de proximitat per menjar, com entrepans petits o Cupcakes.