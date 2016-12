Incendi a dues edificacions de Ferrari Land

Actualitzada 14/12/2016 a les 22:15

En flames el Coliseum de #FerrariLand a Vilaseca, costat PortAventura. El parc s'ha d'inaugurar l'any que ve. Flames visibles a tot el Camp. pic.twitter.com/wjF4GwKdQI — Joan Guirado (@joanguirado) 14 de desembre de 2016

Actualització incendi FerrariLand: crema edifici torre Campanille 5x5 x 25m alçada.Resta afectació fum.Teatre crema coberta però no interior — Bombers (@bomberscat) 14 de desembre de 2016

«L'incendi no atrassarà l'obertura del parc»

Un foc s'ha declarat a les vuit del vespre a les instal·lacions de Ferrari Land. Segons informa el cos de Bombers de la Generalitat, les edificacions afectades de la zona de nova construcció del parc temàtic adjacent a Port Aventura són la torre Campanille, de 25 metres d'alçada, i la coberta d'un teatre. El foc no ha cremat l'interior d'aquest segon. L'incendi no ha produït danys personals però ha generat un dens fum a les localitats veïnes de Vila-seca, Salou i Cambrils. Els Bombers han pogut apagat la flama que ha cremat la torre i la coberta al voltant d'un quart de deu de la nit. Segons alguns testimonis, la torre en qüestió s'hauria fos.En un primer moment s'han desplaçat vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat fins al lloc dels fets per tal de controlar les flames, però finalment aquesta xifra s'ha ampliat fins a les quinze. Alguns testimonis asseguren que s'han vist flames d'entre 20 i 30 metres, i que alguns treballadors estarien a l'interior de l'edifici quan s'ha declarat el foc.PortAventura ha confirmat a través d'un comunicat que no hi ha hagut cap persona ferida a causa del foc. A més, assegura que «aquest incident no modificarà el calendari d'obertura previst» del parc, previst pel 7 d'abril de 2017.L'alcalde de Salou, Pere Granados, s'ha desplaçat amb la policia local fins al lloc dels fets tan bon punt s'han iniciat les flames. Granados afirma que l'incendi sembla que s'ha iniciat mentre uns operaris treballaven a les obres. També ha afegit que «no és cap atemptat», desmentint alguns rumors que han circulat. El conseller d'Interior Jordi Jané també s'ha desplaçat fins al parc.