Un cens eleva a 21 els exemplars per hectàrea de senglars al Bosc de Poblet

El diputat de C's per Tarragona assegura que aquest creixement «s'està convertint en un greu problema»

Redacció

Actualitzada 14/12/2016 a les 18:32

El diputat de Ciutadans per Tarragona, Francisco Domínguez, ha alertat que «el creixement de senglars a Catalunya s'està convertint en un greu problema pels ramaders, agricultors i per a la seguretat viària». Anteriorment, la Comissió de Medi Ambient va rebutjar la proposta de Ciutadans d'establir un protocol de vigilància de la població de senglars a la zona del Bosc de Poblet. Tan Junts pel Sí com la CUP i el PP van votar en contra d'aquesta proposta.



Domínguez ha destacat que «l'últim cens eleva a 21 els exemplars per hectàrea de senglars al Bosc de Poblet», aquesta xifra «permet activar l'emergència cinegètica de manera immediata». El diputat de Ciutadans ha insistit que «només amb la caça controlada del senglar no és suficient per fer front a la superpoblació d'aquesta espècie». Tanmateix ha insistit en «controlar la població de senglars a tota Catalunya i concretament a Bosc de Poblet» per tal de «preservar el medi natural i garantir-ne la sostenibilitat».