Repsol protegeix la biodiversitat de l'entorn del Gaià

L'empresa té en propietat 500 hectàrees de terreny situades a l’entorn de l’embassament del Catllar

L’Espai Natural Protegit Riu Gaià s’inclou en el marc de protecció europeu de la Xarxa Natura 2000 i conseqüentment, en el marc del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) a nivell català. L’espai del Riu Gaià té el codi Xarxa Natura 2000 ES5140019 i és una Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i una Zona Especial de Conservació (ZEC) per a la resta d’espècies i hàbitats.



Repsol té en propietat 500 hectàrees de terreny situades a l’entorn de l’embassament del Catllar, al cor d'aquest espai natural protegit. Durant l’any 2011, Fundación Repsol, amb el suport tècnic de Repsol a Tarragona, va finançar la redacció d’un Pla d’Acció per la Biodiversitat (PAB). Els PAB són instruments reconeguts a nivell internacional mitjançant els quals les empreses es comprometen amb la conservació de la biodiversitat, preferentment en territoris, edificis o instal·lacions de la seva propietat, com és el cas dels terrenys de l'entorn del Gaià propietat de Repsol.



Aquest PAB, redactat per la Fundació Acció Natura i la consultoria ambiental Limonium SL, identifica els punts forts i les oportunitats, a nivell de biodiversitat, dins les finques, així com les problemàtiques existents i les actuacions més necessàries.



Durant els anys 2015 i 2016, Repsol ha començat a executar accions marcades dins el PAB. Entre aquestes accions destaquen per exemple, els seguiments fets d'aus hivernants i nidificants i de papallones diürnes. Així mateix, s'han dissenyat i col·locat miradors paisatgístics a la presa del Catllar i s'ha iniciat la construcció d'una torre de nidificació d’aus. Altres accions dutes a terme al llarg d'aquests dos anys, han estat la instal·lació de caixes-refugi per a quiròpters, la captura de tortugues exòtiques invasores, la recuperació d’espais oberts (antics conreus) i la prevenció d’incendis forestals.



De cara al 2017, les actuacions previstes en el marc del Pla d'Acció per a la Biodiversitat a l'entorn del Gaià tenen a veure amb la construcció de clapers per afavorir la població de conills silvestres a la finca, la realització d’un cens d’aus nidificants i hivernants i la continuació del seguiment de quiròpters i papallones. Pel que fa a les inversions realitzades per Repsol, les accions dutes a terme durant el 2015 i 2016, ascendeixen a la quantitat de 76.100 euros. De cara al 2017, la inversió prevista és de 20.400 euros.