Els secrets més ben guardats del pernil

La Asociación Global de Amigos del Cuchillo Jamonero es llueix a la Pobla

Redacció

Actualitzada 14/12/2016 a les 11:19

Juan Fillat i José Espartero, professionals del tall de pernil i representants a Tarragona de la Asociación Global de Amigos del Cuchillo Jamonero (AGACUJ), van portar a terme una magnífica sessió en la darrera activitat de l’any de l’Associació Gastronòmica de La Pobla de Mafumet. Davant d'una trentena de socis Fillat i Espartero van fer pedagogia, sense ànim de lucre, del món del pernil.



Els assistents van quedar molt satisfets de les explicacions de Fillat i Espartero i de descobrir la veritat en l’etiquetatge del pernil. Un esdeveniment gastronòmic que no va deixar indiferent a ningú i on els participants van poder gaudir dels excel·lents sabors de tres pernils escollits per la ocasió. L'Associació de Gourmets de La Pobla de Mafumet ha portat a terme aquest 2016 un total de quatre actes. Una calçotada al restaurant vallenc de Cal Ganxo obrirà el primer àpat de 2017.