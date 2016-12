Els cambrilencs Mikel i Ivan Herzog publiquen la seva primera cançó

Els joves van participar al programa televisiu de música La Voz

14/12/2016

Els germans Mikel i Ivan Herzog, de Cambrils i coneguts per haver participat al programa televisiu de música de Telecinco La Voz el 2015, han publicat el senzill promocional del seu primer àlbum, titulat 'Diez capítulos de ti’. Anomenada 'Sobreviví', la cançó tracta sobre el desengany amorós i és una balada pop. El videoclip ha estat dirigit per Pablo Croce i produït per 4B Productions. Els joves van viatjar fins a l'Equador per enregistrar el vídeo, que es pot veure a continuació.







El pare dels germans és Mikel Herzog, cantautor basc i ara afincat a Cambrils que ha tingut una extensa carrera musical com a músic i compositor, a més d'haver format part de l'equip d'Operación Triunfo i haver estat representat d'Espanya a Eurovisión el 1998. Els seus fills Mikel i Ivan tenen, respectivament, 21 i 18 anys. Els dos han viscut en el món de la música des de petits gràcies al seu pare, i estan estudiant aquest art. Per una banda Mikel s'ha especialitzat en els estudis de música clàssica i de piano, mentre que l'Ivan estudia música moderna i jazz, i ara han donat el salt a la música més comercial.