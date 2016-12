El president i un vocal d'Olescan, investigats per maltractament animal i falsificació.

L'associació gestiona diverses protectores a Barcelona i la de Torredembarra

Actualitzada 14/12/2016 a les 14:16

Agents del Seprona de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona a Torredembarra han pres declaració recentment, en qualitat d'investigats, al president i un vocal de l'associació sense ànim de lucre Olescan, als quals se'ls imputen delictes de maltractament animal, intrusisme professional i falsificació de documents.



Durant l'agost passat, el Seprona va realitzar diverses inspeccions a diversos nuclis zoològics de la província de Tarragona amb l'objectiu de revisar l'estat dels animals i la idoneïtat de les instal·lacions que els acullen. En el cas de la protectora de Torredembarra, es van detectar diverses irregularitats, tant pel que fa a la salut dels animals com al funcionament de les instal·lacions. Segons va determinar el Seprona, hi havia una sobrepoblació d'animals i mancaven documents que en determinessin la gestió correcta de la protectora. D'aquestes irregularitats es va informar el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i a l'Ajuntament de Torredembarra.



La protectora d'animals de Torredembarra és gestionada en concessió per l'associació Olescan, que s'encarrega de la recollida d'animals domèstics a diversos municipis de la província. L'associació també té presència a diverses localitats barcelonines.



Com a conseqüència de les irregularitats detectades, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) coordinadament amb la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona va obrir una investigació, realitzant inspeccions als centres que gestiona Olescan a les localitats d'Òdena, Moià, Sant Pere de Molanta i un centre veterinari de l'Hospitalet de Llobregat, a la província de Barcelona i a Torredembarra, a Tarragona, detectant com a pràctica habitual la realització de tractaments veterinaris per personal no facultatiu, així com l'administració de vacunes i l'expedició de receptes per part de personal no habilitat.



Les inspeccions van derivar en més de 30 denúncies administratives per irregularitats als centres. D'aquesta manera es van imputar diversos delictes al president i a un vocal de l'associació Olescan. El Seprona continua les investigacions i no descarta la implicació d'altres persones.