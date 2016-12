Un gran ressalt que genera controvèrsia a Valls

Al barri de Santa Úrsula ha aparegut un ressalt que sorprén conductors i veïns

Redacció

Actualitzada 13/12/2016 a les 20:05

Al Barri Santa Úrsula de Valls ha aparegut un ressalt que ha sorprès a tots els conductors, alguns d'ells asseguren que la seva utilitat va més enllà de la seguretat, és una «iniciació ràpida a l'alpinisme». I és que el vídeo, el qual recomanem veure amb el volum ben alt, mostra com els cotxes que hi passen «volen» i aterren.



Les xarxes socials no s'han estat de comentar aquesta nova incorporació a la carretera del barri. Alguns vallencs asseguren que literalment se l'han «menjat» quan circulaven per la via, i asseguren que el ressalt «no està degudament senyalitzat ni il·luminat», el vídeo mostra com molts cotxes rasquen els baixos del vehicle quan hi passen. Alguns usuaris proposen utilitzar-lo per «fer motocròs», d'altres agraeixen que el fort sotrac que han patit per sorpresa aquest matí «els hagi despertat».



Per altra banda altres veïns han agraït aquesta mesura de prevenció, ja que hi ha molts vehicles que, asseguren, van massa ràpid per la via.