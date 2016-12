Taller familiar de dansa a Alcover amb Maria Campos

Dins el programa 'Fem Dansa', diumenge es representarà l'espectacle Tarannà

Actualitzada 13/12/2016 a les 12:21

Aquest diumenge 18 de desembre a les 18h el Convent de les Arts d’Alcover acollirà la darrera proposta del projecte Fem Dansa. Es tracta de l’espectacle de dansa en família Tarannà amb la companyia Guy Nader I Maria Campos.Tarannà, recomanat a partir de 8 anys, és un treball entorn al concepte de la 'transformació' a través de l’objecte, l’espai i el cos.Les entrades es poden adquirir per 6€ i 4€ amb el Carnet del CA, a la Casa de Cultura Ca Cosme d'Alcover, al web www.conventarts.cat o bé a la taquilla del Convent de les Arts des d'una hora abans de l'inici de la funció.Maria Campos és creadora i ballarina catalana. Ha estudiat a SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance a Àustria i a l’Escola de les Arts d’Amsterdam al Modern Theatre Dance Department a Holanda. Ha treballat amb diferents companyies i artistes independents i fa uns anys se centra en la pròpia creació juntament a l’artista libanès resident a Barcelona Guy Nader, amb qui col·labora des de 2006. Com a intèrpret ha treballat amb la companyia Meekers en coproducció amb Hans Hof Ensemble a Holanda, amb Protein Dance i Tom Dale al Regne Unit. Ha treballat amb la Cia. Sol Picó, Cia. Mudances/Àngels Margarit, Bebeto Cidra, John Jasperse, Susana Amarante Duarte i Roser López Espinosa, entre d’altres.Prèviament, la ballarina Maria Campos oferirà un taller en família, aquest dissabte 17 de desembre a les 11h. En el taller els nens (a partir de 3 anys), pares i mares interaccionen a través de la dansa, el cos i el moviment.Les places són limitades a 20 participants en 10 grups d’un infant i un adult (pares, avis, tiets, cosins, etc…) per estricte ordre d'inscripció. Per a formalitzar-la, s’ha d’enviar un mail a conventarts@alcover.cat amb el nom i cognoms dels dos participants i les edats.La inscripció és gratuïta però per a poder-hi participar, cal tenir entrada per l’espectacle Tarannà.Per a més informació: www.conventarts.cat i a través de les xarxes socials habituals.