Passa a disposició judicial l'home que va envestir mortalment una ciclista i va ferir-ne una altra a l'Alt Camp

El conductor va fugir després de l'accident però els Mossos d'Esquadra el van detenir a Vilabella

ACN.cat

Actualitzada 13/12/2016 a les 13:47

L'home que aquest dilluns va envestir mortalment una ciclista i va ferir-ne una altra de gravetat a l'Alt Camp ha passat aquest dimarts al migdia a disposició judicial als Jutjats de Valls. El detingut, veí de Vila-seca (Tarragonès) de 33 anys i nacionalitat colombiana, ha entrat als Jutjats custodiat pels Mossos d'Esquadra a dos quarts d'una del migdia. L'home s'enfronta almenys a tres delictes: homicidi imprudent, lesions per imprudència, i omissió del deure de socors, així com un possible delicte contra la seguretat del trànsit per no disposar del permís de conduir. Els fets van passar quan faltaven pocs minuts per dos quarts de dues del migdia a la TP-2031 al terme municipal de Vilabella (Alt Camp), quan l'home que conduïa un vehicle model Ford Focus, va envestir les dues ciclistes per darrera. Una d'elles, veïna de Tarragona i de 28 anys, va resultar morta i l'altra va ser evacuada en helicòpter a l'Hospital Joan XXIII ferida de gravetat.



Segons van detallar els Mossos d'Esquadra, l'home les va envestir, va aturar el cotxe i va baixar del vehicle, però després va tornar a pujar i va fugir. La Policia va aconseguir localitzar-lo i detenir-lo una hora després dels fets al municipi de Vilabella. La investigació se centra ara en els motius de l'accident i de la fugida ja que era una recta amb bona visibilitat i el conductor va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues.