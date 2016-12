Lou Arans, nova presidenta d'ERC d'Altafulla

Substitueix al fins ara president i actual portaveu de l'Eina, Jordi Molinero

L’altafullenca Lou Arans ha estat escollida com a nova presidenta d’Esquerra Republicana a Altafulla. L’acompanyaran en la nova executiva local Albert Pardo com a Secretari d’Organització, Jordi Sans com a Secretari de Finances, Ester Amenós com a Secretari de la Dona, Dani Franquès com a Secretari d’Imatge i Comunicació i Jordi Molinera com a Secretari de Política Municipal.



La nova presidenta substitueix al fins ara president i actual portaveu de l’EINA Jordi Molinera, que centrarà la seva activitat política al dia a dia del grup municipal i la coordinació de la coalició de L’EINA, preparant la formació per a les eleccions municipals del 2019. Una de les prioritats de la nova executiva és continuar enfortint L’EINA com a espai de trobada dels habitants que volen treballar per una Altafulla en positiu, des de les esquerres i per la República Catalana.



Un altre dels objectius de la formació és continuar creixent en militància. Els darrers dos anys ERC d’Altafulla ha experimentat un creixement de militància important, cosa que els ha convertit la segona secció local d’ERC amb més militants del Tarragonès. Els republicans també es preparen per les campanyes del 2017: la del referèndum d’independència i les eleccions constituents al Parlament de Catalunya.