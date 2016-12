Ferrari Land tindrà sis simuladors per a adults i dos per a infants

El pilot de proves Marc Gené i l’expilot de Nascar, Ben Collins, han estat els primers en competir-hi a la presentació a Londres

Actualitzada 12/12/2016 a les 21:27

Ferrari Land, el parc temàtic dedicat al Cavallino Rampante que obrirà el 7 d’abril a PortAventura, disposarà de vuit simuladors de carreres de Fórmula 1, sis per a adults i dos per a nens. La inauguració del nou parc temàtic coincidirà amb el 70è aniversari dels fabricants d’automòbils de Ferrari, que té seu a Maranello (Itàlia). De fet, els visitants del nou parc de Vila-seca i Salou podran menjar a una recreació del famós restaurant La Trattoria de Maranello.



Aquests són d’alguns detalls que es van oferir el passat 23 de novembre en la festa de presentació que es va celebrar a Londres i on dos professionals van posar a prova les atraccions competint entre ells. Un va ser el pilot de proves de Ferrari, Marc Gené, qui va visitar les obres de construcció recentment. L’acompanyava l’ex pilot de Nascar i de Fórmula 3, Ben Collins, també conegut per haver fet el paper de The Stig, el misteriós pilot emmascarat de la granota blanca que protagonitza Top Gear, un programa de la televisió britànica sobre vehicles de motor que és, de fet, el més vist del món.







Els dos pilots s’han fet ressò de l’experiència a Londres a través de les xarxes socials, on han publicat fotografies de la competició londinenca. Els simuladors de Ferrari Land que van poder provar els dos pilots són de caràcter semiprofessional. Els models fabricats tenen quatre nivells de dificultat i s’hauran de sol·licitar amb reserva prèvia. Podran connectar-se amb simuladors d’altres països, el que farà que es pugui competir amb altres conductors i organitzar carreres internacionals.



La festa de presentació de Ferrari Land s’ha fet a Londres perquè el Regne Unit és el segon mercat internacional més important de PortAventura, segons va relatar el mateix director general de PortAventura, Fernando Aldecoa a alguns dels assistents. PortAventura rep la visita de 250.000 turistes britànics cada any. Una xifra que està en creixement. De fet, el 18% dels hostes dels hotels procedeixen del Regne Unit. La presentació al Regne Unit coincideix en el temps amb la instal·lació de dues torres de rebot, una altra de les atraccions més altes del nou parc, que se suma a l’accelerador vertical. Les torres de rebot oferiran 56 metres de caiguda lliure i ja són visibles a gran distància des de diversos punts dels municipis més propers.







A banda d’aquestes dues atraccions, el parc –tal com ja es va anunciar– comptarà amb un gran escalèxtric a mida real de 570 metres de recorregut, amb rails que guiaran vehicles elèctrics durant el trajecte. Es tracta d’una activitat familiar que disposarà de 32 vehicles biplaça de Ferrari –reproduccions a escala– de vehicles GT. Un dels models que tindrà la seva pròpia reproducció és el LaFerrari (el primer híbrid de la història de la marca que ha tingut una edició limitada). Una atracció que imita el conegut fuet d’altres parcs d’atraccions amb vagons d’F1 o una altra, anomenada Pit Stop –on es competirà en equips per ser el primer per canviar les rodes d’un vehicle de carreres– són algunes de les atraccions familiars que Ferrari Land reserva per als més petits de la casa.



Quan les entrades estan a punt de posar-se a la venda –serà durant aquest mes – Ferrari Land encara manté en secret el contingut de l’edifici Ferrari Experience, un espai que imita el frontal d’un vehicle d’F1 i que preveu convertir el parc temàtic en una referència a escala mundial. Amb l’obertura de Ferrari Land es creu que el ressort turístic PortAventura aconseguirà sumar un milió de visitants addicionals a l’any i passarà, d’aquesta manera, dels quatre milions actuals als cinc mil.