Els treballadors d'ambulàncies de l'Ebre i Tarragona no faran vaga després de la marxa enrere de l'empresa

La UTE Egara-Lafuente descarta finalment reduir la jornada laboral en 150 hores anuals, mesura que suposava una retallada salarial del 10% a la plantilla

ACN.cat

Actualitzada 13/12/2016 a les 14:31

Els representants dels treballadors de les ambulàncies de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Ponent han decidit desconvocar la vaga que tenien previst iniciar els pròxims dies després que la UTE Egara-Lafuente, concessionària del servei a les tres regions sanitàries, hagi decidit fer marxa enrere i no aplicar la reducció de jornada laboral de 150 hores anunciada. La decisió va ser comunicada pels directius als sindicats en una reunió que va tenir lloc aquest dilluns. La mesura havia despertat una forta contestació de la plantilla dels tres lots d'adjudicació o regions –uns 800 treballadors en total- perquè consideraven que la seva aplicació els suposaria una retallada salarial del 10% i la precarització de les condicions laborals amb la contractació de treballadors en pràctiques per cobrir la reducció horària però cobrant només un 60% del sou. Fonts del comitè d'empresa presents a la reunió han apuntat que els representants de la UTE Egara-Lafuente no van detallar cap motiu concret per descartar l'aplicació del nou quadrant horari per als treballadors de les ambulàncies.



Segons els sindicats, l'eliminació d'aquestes hores, suposava, per a un treballador fix, quedar-se en les 1.800 hores l'any -quan fins ara podien arribar a ser 1.950 -i la pèrdua de l'ingrés d'entre 200 i 250 euros extres al mes. Aquesta quantia, a més, els permet compensar, com a mesura correctora, la retallada del 3,5% -aplicada des del 2011- i la congelació de l'IPC -des del 2008, després que els seus salaris no hagin incrementat durant els últims anys. En aquests moments, unes 800 persones per la UTE concessionària del transport sanitari a les tres regions_ 333 a Tarragona, 221 a Lleida i 213 a la zona del Baix Ebre -dades actualitzades a 14 de novembre.



En cadascun dels tres lots d'adjudicació o regions, es preveien una seixantena de noves contractacions -28 a Tarragona, 18 a Ebre i 19 Lleida-. Els representants dels treballadors, de fet, denunciaven que l'empresa pretenia cobrir aquests llocs amb treballadors en pràctiques, amb un 60% del salari i que serien acomiadats després d'un màxim de dos anys. Un escenari de «precarització laboral» que rebutgen els sindicats.



La vaga, que havia de començar els pròxims dies però sense data concreta, havia de culminar les protestes i conats de convocatòria dels últims mesos en el marc de les negociacions entre sindicats i empresa sobre les condicions laborals i la prestació del servei.