Una avaria durant la parada controlada Nitricomax provoca una fuita de vapors nitrosos

L'incident, qualificat de menor, no hauria produït concentracions de gasos perilloses per la població

Actualitzada 12/12/2016 a les 19:27

Una avaria en la bomba de buit durant una parada controlada de l'empresa Nitricomax de la Canonja ha produït l'emissió de gasos nitrosos de color ataronjat que han estat visibles per la ciutadania. De fet, el telèfon d'emergències 112 ha rebut quatre trucades alertant de la fuita per part de ciutadans.



L'incident s'ha produït a un quart de deu del matí quan l'empresa realitzava una aturada controlada per raons de manteniments. Segons la informació que ha rebut el Cecat per part de la mateixa companyia, durant la parada, s'ha avariat la bomba de buit i durant uns minuts han sortit vapors nitrosos per la zona de destil·lació. L'incident ha estat notificat com a menor, ja que, segons ha informat l'empresa, la fuita ha durat només uns minuts i la concentració de gasos no haurien suposat un perill per la població. Com que es tractaba d'un incident menor de ràpida resolució s'ha considerat que no era necessari activar cap protocol d'actuació. A hores d'ara, però, es desconeix el temps que han durat les emissions. L'empresa ha recuperat el buit amb la bomba de reserva.



La CUP ha denunciat públicament l'emissió tot recordant que el passat 25 de maig la planta Nitricomax va ser la responsable de l'emissió d'àcid nítric «que va provocar afectacions a diversos veïns de Bonavista» i d'una altra que es va produir l'any 2009. Per tot plegat, la CUP afirma que «seguirem reclamant estudis d'impacte ambiental perquè aquestes empreses, clarament, tenen incidència sobre la salut de les persones que habiten a tot el territori del Camp de Tarragona i, amb fuites com la d'avui, es fa evident que són més necessaris cada dia què passa».