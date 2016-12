Un exdiputat de C's denúncia davant la fiscalia el conte de 'L'auca del Setge de Cambrils'

Centro Izquierda Nacional dirigeix la denúncia contra el director i un professor de l'escola del vídeo de la polèmica, a qui qualifica de «pederasta d'ànimes»

Redacció

Actualitzada 12/12/2016 a les 19:56

Finalment la representació de L'Auca del Setge de Cambrils arriba als tribunals. Almenys això és el que pretén la formació Centro Izquierda Nacional, partit creat per l'exdiputat de Ciutadans, Antonio Robles.



La formació ha presentat aquest dilluns una denúncia contra el director i un professor de Primària de l'escola Guillem Fortuny de Cambrils. La passada setmana, el portal Libertad Digital, que dirigeix Federico Jiménez Losantos va proclamar que el centre era un clar exemple de «d'adoctrinament de nens a Catalunya» contra Espanya.



L'origen de la polèmica era un vídeo de l'any 2015 en què un grup d'escolars assajava l'Auca del Setge de Cambrils —un episodi de la Guerra dels Segadors en el qual després d'un setge de dos dies, les tropes de Felip IV van matar a molts vilatans—.



Segons la denúncia presentada avui, Centro Izquierda Nacional considera que el mestre utilitza fets històrics per incitar a l'odi a nens de sis anys «mitjançant una representació que insulta a tots els ciutadans espanyols, l'exèrcit i la monarquia». I afegeix que «entre les expressions que els menors són obligats a dir hi ha la de 'els catalans s'estan rebel·lant contra Espanya', 'Ja tinc la pólvora preparada'»i, entre d'altres «'anem a destrossar a aquest exèrcit espanyol'».



Centro Izquierda Nacional afirma que aquests són fets «d'una extrema gravetat doncs s'inculca l'odi cap als espanyols» i també recorda que l'enregistrament es difon a través de les xarxes socials sense ocultar la identitat dels nens. El partit acusa el professor d'actuar «com un pederasta d'ànimes» i sosté que amb aquests fets es podria haver comès un delicte de maltractament infantil.



El Centro Izquierda Nacional és una formació registrada recentment per l'exdiputat de C's al Parlament Antonio Robles, el qual el reivindica com un partit d'esquerres que defensa «sense complexos» la sobirania nacional de la nació espanyola.