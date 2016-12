Un conductor es dóna a la fuga després d'atropellar mortalment una ciclista a Vilabella

Una segona ciclista ha estat ferida de gravetat i s'ha traslladat a l'Hospital Joan XXIII en helicòpter

Redacció

Actualitzada 12/12/2016 a les 16:26

Una ciclista de 28 anys i veïna de Tarragona ha mort aquest dilluns en un accident a Vilabella entre dues ciclistes i un vehicle. La noia ha finat al mateix lloc dels fets, i la segona ha resultat ferida de gravetat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat fins a l'hospital Joan XXIII de Tarragona en helicòpter. El conductor del vehicle s'ha donat a la fuga, i Mossos d'Esquadra l'ha detingut poc després dels fets al municipi de Vilabella havent iniciat un operatiu policial de cerca i captura. El vehicle implicat en l'accident s'hauria trobat abandonat en aquesta localitat de l'Alt Camp.



Arran dels fets s'han activat cinc dotacions dels Mossos d'Esquadra, l'helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies del SEM. L'accident ha tingut lloc aquest dilluns a la carretera TP-2031 en el seu pas pel terme municipal de la localitat, concretament al punt quilomètric 19, al voltant d'un quart de dues del migdia. La circulació per la via s'ha tallat en ambdós sentits i s'han creat retencions de mig quilòmetre de llargada, aproximadament. S'ha establert un pas alternatiu per als altres vehicles.