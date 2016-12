Tarragona i Ebre generen més residus i en reciclen menys

Un habitant del Camp produeix de mitjana més d'1,5 quilos de brossa al dia

Tarragona suspèn en matèria de reciclatge. Segons el darrer balanç de l'Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l'any 2015, el Camp de Tarragona genera més residus i recicla menys en comparació a l'any anterior. El reciclatge va arribar a caure un 2,5% en el conjunt de les sis comarques tarragonines on l'any passat es van generar 343.594 tones de residus -un 0,57% més que l'any 2014-. Des de l'Agència s'atribueix aquesta dinàmica al turisme de sol i platja de les comarques costaneres. Al Camp de Tarragona es produeixen per càpita 1,54 quilos per habitant i dia, molt per sobre de la mitjana catalana, que és de 1,35 kg/hab/dia. La comarca que més residus genera per càpita és el Baix Penedès. A les Terres de l'Ebre el balanç tampoc és positiu, si bé la disminució en la separació de residus no és tan accentuada -ha baixat en 3 dècimes-. El municipi que millor fa els deures en reciclatge al Camp és Bellmunt del Priorat, i a l'Ebre, Miravet.La disparitat que existeix entre les comarques a l'hora de separar els seus residus és una altra de les singularitats d'aquest territori que conformen les deu comarques del Camp i l'Ebre. Al Camp, per exemple, comarques com el Priorat o la Conca de Barberà despunten de forma exemplar, mentre que d'altres, com el Baix Penedès, els queda molt camí per recórrer.El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ho atribueix a la voluntat i implicació de cada municipi per fer bé els deures i destinar, des de fa temps, recursos econòmics en accions com ara els educadors ambientals. «Podem fer campanyes nacionals, però la clau és la proximitat», ha insistit Tost, que aquest dilluns ha presentat a la Delegació del Govern a Tarragona les principals conclusions de l'informe del 2015 sobre els residus municipis al Camp i l'Ebre.La separació de residus en els dos territoris baixa respecte el 2014. Pel que fa a la recollida selectiva neta, que mesura els residus separats un cop descomptats els impropis, el percentatge s'ha situat en el 27,78% -la mitjana a Catalunya és del 30%. D'altra banda, quatre comarques superen la mitja catalana: el Priorat, la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Baix Camp.A les Terres de l'Ebre, la recollida selectiva neta ha estat del 34,29%. En aquest territori durant el 2015 es van recollir unes 88.000 tones de residus municipals, un 0,95% més que l'any anterior. Així, la recollida per càpita, amb un 1,32 kg/hab/dia, se situa lleugerament per sota de la mitjana catalana. La comarca que més recicla és la Terra Alta, i la que menys, el Baix Ebre.Pel que fa al global de Catalunya, l'any 2015 es van generar 3,7 milions de tones de residus municipals, dels quals se'n van recollir selectivament el 39%, és a dir, 1,4 milions de tones -suposa un 3,7% d'increment respecte el 2014. Tost ha insistit en què, després d'un llarg període des de la llei del 1993 -amb la qual van implantar-se les cinc fraccions-, ara toca fer un pas més enllà.«Hem provat de tot i seguim estancats en el 40%, no ens movem», ha afirmat. Tost considera primordial el treball «colze a colze» amb el món municipal per encarar sistemes de recollida més eficients -per exemple, amb xips en els cubells que impedeixin l'anonimat i forcin l'habitant a actuar degudament-, el pagament dels rebuts per generació i l'encariment de les tarifes als abocadors, emmirallant-se amb Europa, sota el paraigües d'un nou marc legal.«A Europa ens porten una generació d'avantatge en aquest sentit i per llei haurem de fer un nou pas endavant; ens demanaran al 2020 una recollida selectiva del 50% i al 2030 segurament haurà de ser del 70%, i qui no hi arribi serà sancionat; és una reflexió al món municipal, amb vista d'unes eleccions al 2019», ha conclòs el director de l'Agència de Residus de Catalunya.