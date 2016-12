S'inicien les obres de renovació de la xarxa d'aigua de la urbanització Jardins de Vilafortuny

El cost dels treballs, duts a terme per Comaigua, és de 429.267 euros

Redacció

Actualitzada 12/12/2016 a les 11:24

Les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Jardins de Vilafortuny de Cambrils ja estan en marxa. L’actuació, que s’ha iniciat aquest dilluns 12 de desembre, tindrà un cost de 429.267 euros i la durà a terme Comaigua. Les obres tenen un termini d’execució de sis mesos i es dividiran en tretze fases per tal de mantenir el servei als diferents abonats.



Els treballs consistiran en la substitució de les canonades, tant a l’artèria principal com al mallat de la xarxa de distribució, i la instal·lació d’un sistema de control per detectar incidències, com possibles ruptures o tancaments de vàlvules indeguts. Els carrers afectats són Joan Rebull, Josep Maria Subirachs, Arístides Maiol, Avinguda Vilafortuny, Germans Vallmitjana, Josep Llimona, Frederic Marès i Josep Clarà.



La renovació de la xarxa requereix l’obertura de rases d’entre 0,6 i 2 metres per poder fer la substitució de les canonades soterrades. Per aquest motiu es realitzarà la demolició de la pavimentació, vorades i voreres dels carrers, es col·locaran les noves canonades sobre un llit de sorra per protegir-les, es cobriran i es reposarà la terra, vorera o asfalt.



Aquesta actuació té com a objectiu posar solució a les deficiències detectades en aquesta urbanització, ja que el mal estat de la instal·lació convertia aquesta zona en una de les més problemàtiques del municipi en referència a averies, les quals requerien reparacions que obligaven a tallar el subministrament de la xarxa molt sovint.