Més de 4.000 infants han participat en el Kids'Lab de BASF en els seus cinc anys de vida

Amb aquest programa la companyia vol despertar l’interès per la ciencia dels més petits i mostrar-los com la química forma part del nostre dia a dia

Actualitzada 12/12/2016 a les 14:54

El programa Kids’ Lab en el centre de producció de BASF a La Canonja celebra enguany el seu cinquè aniversari. En aquests cinc anys de funcionament un total de 4.243 nens i nens han participat en les activitats experimentals, que tenen com a objectiu despertar l’interès per la ciencia dels més petits i mostrar-los com la química forma part del nostre dia a dia. Els primers tallers realitzats s’emmarcaven dins el programa “Water Loves Chemistry”, relacionats amb la importància de fer un buen ús de l’aigua.



L’any 2015, en el qual se celebrava el 150 aniversari de BASF, es va llançar el programa d’experiments Keep Cool, basat en el concepte de creació conjunta i centrat en com evitar el desaprofitament d’aliments. Els joves van aprendre amb aquest projecte com mantenir les begudes fresques durant més temps o com generar energia elèctrica mitjançant la seva pròpia força física a través de diverses activitats.



Paral·lelament, al centre de producció de Tarragona es du a terme el Teens’ Lab, una iniciativa basada en diferents grups d’experiments entre estudiants de 4t d’ESO. El curs passat aquesta iniciativa va comptar amb la participació de més de 300 joves.



Amb aquests diversos programes BASF aposta per acostar la química a la societat per mostrar la connexió que té amb la nostra vida diària. A més, cal dir que centenars d’estudiants de centres educatius i col·lectius d’adults visiten cada mes el centre de producció de Tarragona.