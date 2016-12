La víctima mortal de l'accident de Vilabella era treballadora de Dow Chemical

La segona ciclista, que ha estat ferida de gravetat, també és treballadora de Dow i l'han operat al Joan XXIII

Actualitzada 12/12/2016 a les 19:48

Commoció entre la plantilla de Dow Chemical. Les dues noies que han resultat atropellades aquest dilluns a Vilabella , a l'Alt Camp, per un conductor que s’ha donat a la fuga són dues operadores del cracker de Dow del torn de nit. La jove de 28 anys que ha mort, Marta Dominguez, és veïna de Tarragona. L’acompanyava una altra treballadora de Dow, del mateix torn, L.M., que ha estat intervinguda quirúrgicament després de ser traslladada des del lloc de l'accident fins a l'hospital Joan XXIII en helicòpter. Sembla, però, que està fora de perill.Dow Chemical ha mostrat les seves condolències a la família de la víctima mortal. Dominguez formava part d'una comparsa de carnaval de Tarragona i també de l'entitat esportiva Allibera Adrenalina.Segons ha explicat el cap de l'Àrea Regional de Trànsit de Tarragona, l'inspector Antoni Vilafranca, les dues ciclistes anaven en sentit Tarragona quan el vehicle les ha envestit per darrera. El conductor, un veí de Vila-seca de 33 anys i nacionalitat colombiana, ha aturat el cotxe i ha baixat, però després s'ha donat a la fuga. Algunes fonts indiquen a aquest mitjà que l'home hauria abandonat el cotxe a Vilabella. El cos policial ha trobat el vehicle, i finalment també ha pogut localitzar i detenir al municipi de Vilabella una hora i mitja després del sinistre el conductor.Al lloc de l'accident, on s’ha circulat amb pas alternatiu fins a dos quarts de sis de la tarda, s'hi ha trobat part del para-xocs del cotxe amb la matrícula. Després de localitzar el conductor, els Mossos li han realitzat una prova d'alcoholèmia i una de drogues, que han donat negatiu. Finalment se l'ha detingut per quatre presumptes delictes: homicidi imprudent, lesions per imprudència, omissió del deure de socors i contra la seguretat del trànsit per conduir sense permís. La Policia investiga ara les causes de l'accident, ja que el lloc on ha passat és una recta amb bona visibilitat. També s'investiga si el detingut disposa del permís de conduir en vigor.L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 19 de la TP-2031. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan faltaven deu minuts per a dos quarts de dues del migdia.