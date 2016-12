Els Pastorets Principals reuniran antics intèrprets de l'obra en una lectura dramatitzada.

L’acte tindrà lloc el dia 16 de desembre a les 20:00 h a la Biblioteca Popular

El Grup del Teatre Principal reviurà la història de Els Pastorets Principals de Valls amb antics actors i actrius de l’espectacle el proper 16 de desembre a les 20h a la Biblioteca Popular. L’acte consistirà en una lectura dramatitzada que recull textos de diverses versions de Els Pastorets de la ciutat, com per exemple, La Flor de Nadal de Francesc A.Picas o Els Pastorets de Folch i Torres.



Aquesta trobada servirà per reviure diverses èpoques de Els Pastorets amb els mateixos protagonistes: actors i actrius que formaven part del Grup Escènic de la Congregació Mariana i també del Grup del Teatre Principal. L’entrada és lliure i gratuïta.