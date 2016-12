El Mercat de Nadal de Valls torna els dies 17 i 18 de desembre

Tindrà lloc a la plaça del Blat, El Pati i els carrers de La Cort i Jaume Huguet

Figures de pessebre, arbres i vers, vins i caves, mel i dolços, aviram viu i objectes ornamentals. Aquests seran alguns dels productes que es podran trobar al Mercat de Nadal – Fira de capons, aviram i motius nadalencs – Ficap 2016, que tindrà lloc a Valls els propers 17 i 18 de desembre. El mercat, que estarà obert de les 10h a les 21h, tindrà lloc a la plaça del Blat, El Pati i els carrers de La Cort i Jaume Huguet.



Amb el Mercat de Nadal es podrà reviure la tradició dels pollastres, galls d’indi, oques o capons vius, que es posaran a la plaça del Blat amb els carros que d'antic utilitzaven els criadors d'aviram per anar a vendre a Valls. Al carrer de la Cort, El Pati, i carrers del voltant hi haurà una àmplia oferta de tots els articles i productes artesanals de les festes nadalenques. La plaça Portal Nou acollirà el dissabte 17 de desembre al matí el Mercat del Tracte, que consisteix en la compravenda d’equins i utillatges.



Durant el dia també es podran visitar les famoses rajoles de la capella del Roser del segle XVII considerades Bé Cultural d’Interès Nacional i l’Arxiprestal de Sant Joan amb el seu campanar de 74metres d’alçada, així com il·luminacions extraordinàries i música ambiental als carrers, el Pessebre, la Mostra d'Aparadors i accions d’animació als carrers comercials, entre d’altres.

L’encarregada de coordinar el mercat és la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, amb la col·laboració de l’ Ajuntament de Valls, Comerç de Valls, Associació de Criadors d’Aus El Francolí i la Societat Sant Antoni, i amb el suport del Port de Tarragona, Consorci Zona Franca i Repsol.