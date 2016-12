Camí Mendoza: «Les escoles han de conèixer el patrimoni i la història»

L’alcaldessa diu que la polèmica obra teatral sobre el Setge era una eina més per conèixer la història

Actualitzada 11/12/2016 a les 20:25

«Les escoles treballen els seus projectes educatius. Aquí s’acaba el tema, s’han tret les coses de context. Les escoles expliquen la història del municipi, del país. De la mateixa manera que s’explica la Llegenda de Sant Jordi o la història de la verge del Camí... Es posen eines a l’abast de les escoles perquè els alumnes pugui conèixer el seu patrimoni, la seva història». D’aquesta manera és com l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, defensava ahir el programa educatiu del col·legi Guillem Fortuny que va incloure, l’any passat, una representació teatral sobre el Setge de Cambrils de 1640 que ha estat utilitzat per part del grup parlamentari de Ciutadans per acusar les escoles «d’adoctrinament cap als nens».



«El Setge de Cambrils s’ha celebrat sempre i es continuarà celebrant», explicava ahir Camí Mendoza a Diari Més, tot just el dia en què el municipi commemorava l’efemèride. El jutge i professor de dret penal i criminologia Santiago Vidal va ser el gran convidat de celebració, ahir.



El vídeo que ha desfermat la polèmica i que ja ha estat despenjat d’Internet ha provocat que el Govern de Cambrils, però especialment la primera tinent d’alcalde, Mercè Dalmau, hagin esdevingut el blanc de les crítiques a les xarxes socials. En el cas de Dalmau, els insults i les amenaces l’han portat a posar el cas en cas dels Mossos d’Esquadra. La regidora cambrilenca, però, no ha deixat de rebre mostres de suport a través de les xarxes socials arran de l’allau de crítiques que ha rebut per aquesta polèmica.



Per la seva banda, el grup de Ciutadans va entrar a registre de l’Ajuntament de Cambrils una sol·licitud per tenir accés al contingut sencer de l’obra teatral, bé sigui a través del guió o d’un enregistrament. El grup demana també saber si el consistori tenia coneixement del guió que es va representar a set escoles públiques del municipi i, en cas contrari, conèixer els motius de per què no es va demanar una còpia. La polèmica sobre l’obra teatral del Setge de Cambrils es va desfermar la passada setmana quan alguns mitjans, de clar signe anticatalanista, van difondre les imatges.