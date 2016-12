'Baix a Mar', un documental sobre els estius a Torredembarra del 1920 i el 1940

L'Arxiu Municipal presentarà el film el proper 17 de desembre a les 19.30h

Redacció

Actualitzada 12/12/2016 a les 13:34

El Pati del Castell de Torredembarra acollirà el proper dissabte 17 de desembre a les 19.30h la presentació del Documental Baix a Mar. Els estius a la Torredembarra dels anys 20 als 40 del segle XX. L’audiovisual ha estat produït per l’Arxiu Municipal de Torredembarra amb la col·laboració de la Unitat d’Investigació del Cinema de la Universitat Rovira i Virgili i ha estat guionet i dirigit per Maria Roig.



El documental s’ha dut a terme a partir d’unes pel·lícules cedides per les germanes Alcina. Elles van trobar aquest material a les golfes de Cal Xon, a la casa de les seves tietes Cisqueta i Rosalia Figuerola on s’allotjava la família Tizón de Barcelona, una de les primeres estiuejants a la platja de Torredembarra, en les seves estades a Baix a Mar. La família els va regalar les pel·lícules com a mostra d’amistat.



El senyor Manolo Tizón i la seva esposa Marguerite Duclaud van venir amb una càmera domèstica i van filmar en 9,5 mm, tant les seves vacances com escenes de la vida pescadora. També van enregistrar l’arribada de la tripulació d’un vaixell de totxanes embarracant davant la costa torrenca, un fet poc usual. Tot i que la major part de les pel·lícules no tenen data, les investigacions han pogut esbrinar que pertanyen als darrers cinc anys de la dècada dels vint i els primers de la dècada dels 40 del segle XX. Aquestes filmacions són les més antigues de tot el litoral tarragoní.



L’entrada a la presentació del documental és gratuïta i a l’acabar l’acte es vendrà el DVD a un preu de 10 euros. Posteriorment es podrà adquirir a l’Arxiu Municipal de Torredembarra.