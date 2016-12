El pessebre de sorra ja decora La Pineda

La tradicional construcció es pot visitar al Parc del Pinar de Perruquet

Redacció

Actualitzada 10/12/2016 a les 20:39

Per Nadal la tradició mana i, un any més, el pessebre de sorra ocupa un dels principals atractius de La Pineda. Un any més, el Parc del Pinar de Perruquet ha estat l’escenari per a la construcció, que aquest any arriba a la dissetena edició.



Tots els motius de la construcció segueixen el fil de la música, i la part central, la del naixement, simula una gran banda musical. El pessebre d’enguany ocupa uns 160 metres quadrats i està fet amb prop de 400 tones de sorra. En total hi han treballat 7 escultors, provinents de Catalunya i de països com Bèlgica, Holanda o Dinamarca.



El pessebre de sorra, que es podrà visitar fins al proper 8 de gener, no és l’únic atractiu nadalenc de La Pineda. A més de diversos tallers de pasta de sal, es realitzaran diverses cantades de nadales a càrrec de les corals del Casal de la Gent Gran de Cambrils, la Coral de Jubilats de La Pineda i la de Vilanova d’Escornalbou.