Crema completament un pis a Vila-seca

Dues persones han estat evacuades i estan ingressades a Santa Tecla

Actualitzada 10/12/2016 a les 13:06

Un pis de Vila-seca ha cremat completament aquest matí, a les 11 hores. Ha estat al carrer Montseny, número 6, concretament a la segona planta d'un edifici de cinc pisos.



Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat hi han actuat, i han evacuat a dues persones, que han hagut de sortir pel balcó. Es tracta d'un home de 67 anys i d'una dona de 66 anys. Ambdós estan ingressats a Santa Tecla, però no estan greus.



Els Bombers han ventilat tot el pis, i no hi ha hagut cap afectació estructural.