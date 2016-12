Mercè Dalmau, blanc d'insults a les xarxes per la 'polèmica' representació infantil del Setge

El diari digital de Losantos assegurava que l'obra de teatre infantil era «adoctrinament contra Espanya»

Actualitzada 08/12/2016 a les 23:36

Tothom pot defensar les seves idees, però em veig obligada a denunciar als que m'han insultat i faltat al respecte pic.twitter.com/koIxAM1Kzb — Mercè Dalmau (@MerceDalmau) 8 de desembre de 2016

La primera tinent d’alcalde de Cambrils, Mercè Dalmau, denunciarà els autors dels insults que està rebent per les xarxes socials després que la difusió, per part de mitjans de comunicació de signe marcadament centralista, d’una obra de teatre que es va oferir l’any passat a una escola cambrilenca hagi desfermat la polèmica.Dalmau mostrava dijous respecte davant la llibertat d’expressió però anunciava la seva intenció de denunciar als que l’han proferit insults com els que es poden llegir en les piulades de la fotografia. La polèmica notícia, publicada a un diari digital del periodista Federico Jiménez Losantos, usa un vídeo de l’assaig d’una obra sobre el Setge de Cambrils d’una escola del municipi per posar de manifest el que segons el mitjà és «adoctrinament als nens de Catalunya de l’odi cap a Espanya des de la tendra infància».