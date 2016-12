«S'instal·laran noves multinacionals al polígon Constantí de cara al 2018»

El batlle destaca la reducció de la despesa i les polítiques de formació i ocupació que s’estan fent

Actualitzada 09/12/2016 a les 16:13

—Com valora l’arribada d’Amazon al polígon Constantí?

—És una molt bona notícia. És un polígon que té una molt bona situació geogràfica. Tenim una estació de mercaderies dins del polígon Constantí i això el fa molt atractiu pel sector logístic. A part de la companyia Amazon han vingut dues multinacionals més i també al nucli urbà del municipi hem tingut la incorporació d’un supermercat que també ha donat feina a persones de la localitat. Tot plegat ha suposat una millora per reduir la taxa d’atur. De fet, les dades així ho demostren. Portem una projecció d’atur a la baixa. Al més de març de l’any 2015 teníem gairebé un 24% d’atur, que suposaven unes 700 persones, i ara en tenim sobre uns 500 ciutadans. Hi ha hagut una baixada important, encara que la xifra total sigui alta. Però això demostra que anem en la bona direcció.



—Què significarà l’arribada d’aquestes noves empreses a Constantí?

—Serà positiu perquè tenir una multinacional com Amazon al nostre polígon industrial pot ser una crida a altres empreses perquè s’hi instal·lin i així crear més ocupació. Estem treballant amb la Generalitat de Catalunya per signar un conveni de desenvolupament d’una zona del polígon. Els propietaris dels terrenys ja tenen diverses multinacionals que segurament durant l’any vinent o a principis del 2018 s’instal·laran al terme municipal de Constantí.



—Quina valoració econòmica fa d’aquest 2016?

—Creiem que ha anat molt bé. Vam fer uns pressupostos municipals optimistes en la reducció de la despesa i de fet hem reduït la despesa ordinària en un 5,5%. Aquest estalvi l’hem dedicat a invertir en polítiques de formació i ocupació. Hem creat subvencions per a la contractació de gent aturada de Constantí. L’Ajuntament constantinec subvenciona amb 3.000 euros a qualsevol empresa que contracti un aturat del municipi per un mínim de dotze mesos. També hem fet subvencions per empresaris autònoms. Així doncs, donem una ajuda de 3.000 euros per a aquelles persones que romanquin a l’atur i que vulguin emprendre un nou projecte.



—Com ha anat aquest primer any de legislatura al capdavant del Govern de Constantí?

—Aquest ha estat el primer any d’un govern de canvi. Durant tot aquest temps, des del govern local ens hem dedicat a fer la diagnosi per saber com ens hem trobat l’Ajuntament de Constantí i a planificar les accions que portàvem al programa electoral. S’ha notat un canvi de rumb respecte de la política es feia abans, i ara es fa una política més pensada per les persones.



—En quins projectes s’ha materialitzat aquesta planificació del municipi?

—S’han projectat diverses obres a nivell urbanístic. Una de les més importants ha estat la renovació de serveis del carrer Barcelona. Hi havia un problema molt greu amb els col·lectors d’aigua i ara ja estem en l’última fase dels treballs per solventar-ho. També tenim prevista la renovació de la xarxa d’aigües de Centcelles, que esdevindrà un projecte molt costós. Aprofitarem aquestes obres de la xarxa d’aigües per arranjar les voreres i fer que aquestes siguin favorables i aptes per caminar, per als vianants. Des del punt de vista social, hem obert un menjador social durant les vacances perquè els infants de les famílies amb dificultats econòmiques tinguin garantit, com a mínim, un àpat calent al dia. A part hem invertit més 50.000 euros als centres escolars dels municipis per fer reformes i per la compra de llibres per als alumnes.