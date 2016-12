Els relats eròtics d'Entrellençols arriben a la Vilella Alta

La companyia Entrellaçats del Camp de Tarragona porta l'espectacle al municipi aquest dissabte

Redacció

Actualitzada 09/12/2016 a les 14:33

L'espectacle de relats eròtics Entrellençols, de la companyia del Camp de Tarragona Entrellaçats, arriba a la Vilella Alta, al Priorat. La representació forma part del programa de la Festa Major del municipi, i tindrà lloc aquest dissabte a dos quarts de nou del vespre a la sala de la Societat. L'entrada costa 4 euros i l'espectacle no està recomanat per a menors de 16 anys.



Entrellençols està basat en diferents històries que parlen del desig, el

misteri, la quotidianitat i el sexe. Els relats han estat escrits per un

integrant de la companyia, Òscar Solé, i busquen normalitzar situacions del dia a dia que, sovint, queden en l’anonimat. També s’explica des de la comicitat i l’absurditat. S'hi podran viure situacions com les dificultats lingüístiques d'un estudiant estranger, descobrir el vessant més eròtic del món casteller o la possibilitat de participar en un concurs de televisió força peculiar.



La companyia ha fet parada en gairebé una vintena de localitats, entre elles la I Muestra de Teatro Catalán a Madrid i la Mostra Nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar.