El missioner claretià de Valls Joan Bové, nou director de l'Editorial Claret

Bové va estudiar al col·legi Claret de Valls, on va ser ordenat sacerdot el 2014

EFE

Actualitzada 09/12/2016 a les 18:32

El sacerdot i missioner claretià Joan Bové (Valls-Tarragona, 1979) ha estat nomenat nou director de l'Editorial Claret, continuadora de la Llibreria Religiosa que Antoni Maria Claret va inaugurar a Barcelona el 1847. Editorial Claret, integrada actualment per tres departaments (Editorial, Llibreria i Distribució) és una iniciativa dels Missioners Claretians de Catalunya, que recull una de les activitats a les quals Antoni Maria Claret va donar més importància.



L'Editorial Claret té la voluntat de servir l'Església i la cultura, i més particularment l'Església i la cultura catalanes, i la seva missió és promoure la transmissió de la fe cristiana, i en general els valors humans, a través de l'edició, venda i distribució de llibres i materials audiovisuals.



Segons ha informat el portal d'informació religiosa CatalunyaReligió.cat, Bové va estudiar al col·legi Claret de Valls, on va ser ordenat sacerdot el 2014. És enginyer tècnic especialitzat en Electrònica Industrial per la Universitat Rovira i Virgili i batxiller en teologia per la Universitat Pontifícia de Comillas. Bové ha cursat el postgrau Comunicació i Religió en l'Era Digital a la Universitat Ramon Llull i actualment està acabant la llicenciatura en Teologia Moral a la Facultat de Teologia de Catalunya. És membre del patronat de la Fundació Claret i vocal de la junta de l'Associació Casal Claret de Vic, amb la qual continuarà col·laborant.



El nou director de l'Editorial Claret ha afirmat que comença «il·lusionat una nova etapa», i que vol «transmetre el compromís dels Missioners Claretians cap a l'Editorial Claret, i tot el que aquesta editorial aporta al teixit eclesial i social català, i el que ha significat des de la seva creació fa noranta anys, seguint l'esperit del pare Claret».



També ha canviat el representant dels Claretians a l'Editorial Claret, ja que a partir d'ara serà Màxim Muñoz, en substitució de Ramon Olomí. Muñoz ha estat Provincial dels Claretians del 2004 al 2016 i actualment continua al govern com a vicari i prefecte d'espiritualitat i formació de la Província. És també President de la Unió de Religiosos de Catalunya i de la Fundació Claret, a més d'exercir de professor de la Facultat de Teologia de Catalunya.