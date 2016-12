El duo de reggaeton de Salou Ander & Rossi, entre els 30 candidats per anar a Eurovisión

Els joves, de 21 i 28 anys respectivament, presenten al concurs la cançó 'Ahora soy yo'

Ander & Rossi, un duo de Salou que canta reggaeton, són un dels 30 artistes candidats a representar Espanya al Festival d'Eurovisión el 2017. Amb la cançó 'Ahora soy yo' Anderson Peña, nascut a Vençuela el 1991, i Rosendo Sánchez, nascut a Jaén fa 28 anys, volen portar els ritmes llatins a Kiev, on tindrà lloc el festival l'any vinent.El tema que presenten els dos joves residents a Salou tracta sobre el desengany amorós. La cançó es pot escoltar a continuació:Els espectadors de Televisió Espanyola, que organitza les votacions pels candidats a participar al certamen musical, podran votar entre les 30 candidatures i escollir els artistes que competiran a 'Objetivo Eurovisión' per tal d'aconseguir viatjar fins a Kiev com a artista espanyol seleccionat.El duo va triumfar molt en el món del reggaeton l'any 2013 amb el tema 'No voy a llorar', produït juntament amb Rodríguez i Martín.