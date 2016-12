Alumnes de la URV explicaran contes en anglès a la Biblioteca de Falset

Es realitzaran tres sessions, la primera aquest divendres 9 de desembre a les 18h

Redacció

Actualitzada 09/12/2016 a les 11:56

Els alumnes del Grau d’Educació Primària de la Universitat Rovira i Virgili visitaran la Biblioteca de Falset aquest divendres 9 de desembre a les 18h de la tarda per oferir la primera de tres sessions de contacontes en anglès. Les altres sessions, obertes a tots els infants, tindran lloc el dissabte 17 de desembre a les 12h i el divendres 23 de desembre a les 18h.



Els encarregats de dur a terme les sessions de contacontes, íntegrament en anglès, seran els estudiants de les assignatures Coneixement i ús de la llengua estrangera i Competència comunicativa oral i cultura popular. Els responsables d’aquest projecte universitari afirmen que amb aquesta activitat «fem els nens i nenes puguin tenir un contacte més directe amb la biblioteca de la seva zona, estenem l'ús de l'anglès a fora del context escolar i fem que la tasca del nostre alumnat sigui molt més real i, per tant, significativa».



La iniciativa és fruit d’un conveni signat recentment entre l’Ajuntament de Falset i la URV per desenvolupar conjuntament projectes d’aprenentatge i servei, que també es duen a terme en altres biblioteques de les comarques de Tarragona.