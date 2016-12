Ferit menys greu un matrimoni en incendiar-se part de la seva casa

El foc crema el magatzem, el porxo i la terrassa de l'habitatge unifamiliar

Dues persones han resultat ferides per inhalació de fum arran de l'incendi que s'ha produït al seu domicili familiar a Torredembarra aquest dijous al matí. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a les 08.39 hores.



L'incendi ha afectat el magatzem, el porxo i la terrassa de la casa unifamiliar del carrer Anoia, número 19A, del municipi del Tarragonès. A la casa hi vivia el matrimoni i una criatura però només les dues persones adultes han resultat intoxicades. L'home ha quedat ferit menys greu i ha estat traslladat pel Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Sant Tecla de Tarragona.



La dona ha estat atesa in situ i ha rebut l'alta allí mateix. El foc s'ha donat per extingit a les 10.03 hores i els Bombers han ventilat i revisat l'habitatge, que no presenta danys estructurals. Tot i això, la família dormirà a casa de familiars o amics perquè el seu habitatge haurà de ser reformat. Arran de l'incendi i la gran columna de fum que ha generat, els veïns de tres cases contingues han estat desallotjats temporalment per precaució.