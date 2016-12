L'edifici acull la Llar del Jubilat de Valls

Actualitzada 07/12/2016 a les 16:32

La Junta de Govern ha donat el vist-i-plau als plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir el procés de licitació, mitjançant un procediment obert, dels treballs de redacció dels projectes bàsics i executius de les obres de rehabilitació de l’edifici de Ca Xapes.



El projecte compta amb un import de 90.000 euros, amb IVA inclòs. Durant aquest últim any, el consistori vallenc i la Llar del Jubilat, han estat treballant per tal de definir i consensuar els usos i les necessitats que haurien d’incorporar els projectes de reforma completa d’aquest immoble com a equipament públic. El procés de licitació s’obre després que es realitzés aquest procés.



Aquest edifici, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local l’any 2008 per l’Ajuntament com a immoble singular de l’arquitectura industrial del segle XIX, té una superfície de 2.000 metres quadrats construïts. El seu valor patrimonial i la seva cèntrica situació, a tocar del Barri Antic, el converteixen en un edifici de gran valor per recuperar la seva funció d’equipament públic i possibilitar a la vegada el retorn de la Llar del Jubilat. En aquest sentit, el projecte executiu, a més de mantenir l’estructura de l’edifici i recuperar i posar en valor els seus elements patrimonials, haurà d’incorporar també els aspectes que s’han debatut amb la Llar del Jubilat per convertir l’espai en un equipament modern, funcional, adaptat a les activitats de l’entitat i, a la vegada, obert a la ciutadania com a casal social.