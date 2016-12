Una vintena de persones participen en l'última marxa nòrdica de l'any

El grup va pujar fins l'ermita de Sant Joan de Montblanc

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 09:24

Un grup de vint persones van prendre part en l’última sessió de marxa nòrdica de l’any organitzada pel Patronat Municipal d’Esports de Valls i impartida per l’empresa Benhora, la qual va tenir lloc el passat 3 de desembre. Aquest cop els participants van pujar fins l’ermita de Sant Joan de Montblanc.



La jornada va estar marcada per la boira i el fred. El grup va pujar pel camí de la Costa de Sant Joan fins arribar a l’ermita Sant Joan de Montblanc, des d’on van poder contemplar les vistes del municipi i les muntanyes nevades del Pirineu.El tram final del trajecte va ser la baixada per la pista fins arribar a la plaça de Santa Anna, punt inicial de l'itinerari, que es va realitzat en menys de 3 hores.



E Patronat Municipal d’Esports de Valls i l’empresa Bendhora properament faran públic el calendari de sortides de marxa nòrdica organitzades del primer trimestre de l'any 2017.