Una noia queda atrapada a l'interior del vehicle en un accident entre un camió i un cotxe a Riudoms

La jove ha estat traslladada en helicòpter a l'hospital Joan XXIII

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 14:16

Una noia de 21 anys ha estat ferida de gravetat en un accident que ha implicat un camió i un turisme a la carretera TV-3141 en el seu pas pel terme municipal de Riudoms. Els dos vehicles han xocat frontalment al quilòmetre 3 de la carretera que uneix Reus amb Cambrils i la jove, que conduïa el turisme, ha quedat atrapada a l'interior del vehicle. Fins a tres dotacions de Bombers s'han traslladat fins al lloc de l'accident i han procedit als treballs d'excarceració per alliberar la noia. Aquesta ha estat traslladada en helicòpter fins a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.



Pel que fa al conductor del camió, aquest ha estat ferit lleu i ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Reus. Els fets han tingut lloc al voltant d'un quart d'onze del matí, i el pas dels altres vehicles per la via s'ha tallat en ambdós sentits. Per aquest motiu s'han creat retencions d'aproximadament un quilòmetre de llargada.